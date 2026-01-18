Aos 45 anos, Venus Williams vence um set mas é eliminada no Aberto da Austrália

A tenista mais velha da era profissional a competir no Aberto da Austrália, Venus Williams, de 45 anos, foi derrotada por 6-7 (5/7), 6-3 e 6-4 neste domingo (18), na primeira rodada em Melbourne, pela sérvia Olga Danilovic. A ex-número um do mundo, atualmente na 578ª posição do ranking da WTA, recebeu um convite da organização para disputar seu 22º Australian Open, mais de um quarto de século depois de sua primeira participação na chave principal em Melbourne, em 1998.

Diante de uma adversária nervosa, a sete vezes campeã de Grand Slam chegou a abrir 4 a 0 no set decisivo.

Apesar do apoio quase unânime da torcida na John Cain Arena, a bicampeã do Australian Open (2003 e 2017) apresentou uma queda notável de rendimento, permitindo que sua adversária empatasse em 4 a 4. O game seguinte foi extremamente disputado: a americana teve várias oportunidades de abrir 5 a 4. Mas, após mais de duas horas de batalha, ela não conseguiu converter nenhuma delas e acabou tendo seu saque quebrado por Danilovic.

A sérvia então fechou a partida com seu próprio saque, garantindo a vaga na segunda rodada, onde enfrentará a número 3 do mundo, Coco Gauff, ou a uzbeque Kamilla Rakhimova (93ª). "Foi uma ótima partida", disse Venus, apesar da derrota. "É ótimo ter jogado tão bem, ter chegado tão perto" da vitória, acrescentou. "Com 4 a 0 no placar, eu me sentia bem. É também a maior vantagem que já tive desde que voltei" ao circuito da WTA no verão de 2025, depois de dezesseis meses afastada das quadras, lembrou a americana.