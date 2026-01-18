Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente com dois trens de alta velocidade na Espanha deixa pelo menos 21 mortos

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Um trem de alta velocidade descarrilou no sul da Espanha neste domingo, 18, invadindo a via oposta e atingindo outro trem que vinha em sentido contrário, em um acidente que deixou ao menos 21 mortos e 73 feridos, conforme informaram as autoridades locais.

Antonio Sanz, conselheiro de saúde da região da Andaluzia, onde ocorreu a colisão, afirmou que as autoridades temem que o número de mortos possa aumentar ainda mais.

O trem noturno que fazia a rota Málaga-Madri saiu dos trilhos e colidiu com uma composição que viajava de Madri para Huelva, outra cidade do sul da Espanha, de acordo com a operadora ferroviária espanhola Adif.

Dois oficiais da Guarda Civil confirmaram o número de mortos à Associated Press por telefone e mensagem de texto. Eles falaram sob condição de anonimato, conforme as normas da corporação.

Os serviços de emergência da Andaluzia, região onde ocorreu o acidente, informaram que foram registrados 25 feridos graves.

A chefe da Proteção Civil regional, María Belén Moya Rojas, disse ao canal Canal Sur que o acidente aconteceu em uma área de difícil acesso. Moradores locais levaram cobertores e água ao local para ajudar as vítimas, relatou ela.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em uma postagem no X que estava acompanhando as "notícias terríveis" vindas de Córdoba. "Esta noite vocês estão em meus pensamentos", escreveu ela em espanhol.

A ADIF informou que os serviços ferroviários entre Madri e as cidades da Andaluzia não irão operar nesta segunda-feira.

