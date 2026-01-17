Trump convida líderes do Paraguai, Canadá, Egito e Turquia para Conselho da Paz em Gaza

Além dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou seu colega paraguaio, Santiago Peña, para integrar o Conselho da Paz para Gaza. Trump enviou uma série de cartas a líderes internacionais, ontem, 16, convidando-os a fazer parte do órgão idealizado por ele.

Em sua conta na rede social X, Peña agradeceu ao convite disse que "assumimos com honra a responsabilidade de trabalhar junto com os Estados Unidos por uma paz duradoura para todos". "Esta nova organização internacional tem como finalidade atuar em regiões afetadas por conflitos, concentrando-se na Faixa de Gaza", declarou.