Sob vaias, Real Madrid reage e vence Levante (2-0) no Espanhol

Na estreia do técnico Álvaro Arbeloa na LaLiga, o Real Madrid venceu o Levante por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, neste sábado (17), pela vigésima rodada do campeonato espanhol, diante de uma torcida que manifestou seu descontentamento com uma sonora vaia direcionada aos jogadores no início da partida. Kylian Mbappé abriu o placar para os 'merengues' no segundo tempo (58') numa cobrança de pênalti, que o próprio atacante francês havia sofrido ao ser derrubado na área pelo zagueiro do Levante, Adrián de la Fuente.

Sete minutos depois, Raúl Asencio fechou o placar com um gol de cabeça após um escanteio (65').

A partida começou com uma forte vaia direcionada principalmente ao atacante brasileiro Vinícius Junior e ao inglês Jude Bellingham sempre que tocavam na bola. Outros jogadores, como o uruguaio Fede Valverde e Dean Huijsen, também foram vaiados. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tampouco escapou da ira dos torcedores que gritaram "Florentino, renuncie!" devido à frustração pela perda de dois títulos — a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei — em poucos dias e, ainda por cima, pela substituição de Xabi Alonso por Arbeloa no comando. Com esta vitória, o Real Madrid coloca pressão sobre o líder do campeonato, o Barcelona, que tem 49 pontos e agora apenas um ponto de vantagem, antes do jogo contra a Real Sociedad no domingo, em Anoeta.

Em uma semana para ser esquecida, o Real Madrid foi derrotado no último domingo por seu eterno rival, o Barça, na final da Supercopa (3-2). No dia seguinte, demitiu Xabi Alonso e nomeou Álvaro Arbeloa. E na quarta-feira, foi eliminado da Copa do Rei por um time da segunda divisão, o Albacete, também por 3 a 2. Neste sábado, o time comandado por Arbeloa teve amplo domínio da posse de bola no primeiro tempo, tentando encontrar uma brecha na bem organizada defesa do Levante. Os 'merengues' movimentavam a bola sem muito ritmo e só conseguiram criar duas oportunidades de gol: um chute de Mbappé (33'), que passou longe do gol, e uma cabeçada de Gonzalo (37'), que o goleiro do Levante defendeu com facilidade.

A equipe adversária teve uma falta cobrada por Pablo Martínez que passou raspando a trave do goleiro belga Thibaut Courtois. Quando os jogadores se dirigiram aos vestiários no final do primeiro tempo, os torcedores voltaram a manifestar sua insatisfação com o desempenho do time com mais vaias, cânticos contra o presidente e a exibição de lenços brancos nas arquibancadas. - "Nos sentíamos culpados" -

Após o intervalo, Arda Güler e o argentino Franco Mastantuono entraram em campo tentando mudar o jogo. Em seguida, Mbappé dominou a bola e tentou driblar um zagueiro, mas sofreu uma falta, resultando em um pênalti que o árbitro marcou sem hesitar. O atacante francês, que retornava ao time titular após se recuperar de uma entorse no joelho, cobrou a penalidade com frieza, enganando o goleiro australiano Mathew Ryan para abrir o placar.