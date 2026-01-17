Nigéria vence Egito nos pênaltis e termina Copa Africana em 3º lugar

As duas maiores estrelas do Egito, Mohamed Salah e Omar Marmoush, desperdiçaram seus pênaltis na disputa contra a Nigéria, e as 'Super Águias' venceram a partida pelo terceiro lugar da Copa Africana de Nações. O jogo, disputado em Casablanca, terminou sem gols, e na disputa de penalidades, os egípcios, a seleção com mais títulos continentais, foram muito imprecisos.

Além dos dois jogadores que atuam na Premier League (por Liverpool e Manchester City, respectivamente), o zagueiro Rami Rabia também errou sua cobrança.

Pelo lado da Nigéria, apenas o primeiro pênalti, cobrado por Fisayo Dele-Bashiru, foi desperdiçado, e Ademola Lookman converteu o pênalti decisivo que garantiu a vitória nigeriana. É um desfecho triste para Salah, que aos 33 anos pode ter disputado sua última partida na Copa Africana de Nações e que viveu uma temporada repleta de decepções: depois de perder a titularidade no Liverpool, não conseguiu conquistar o tão desejado título para seus torcedores e, neste sábado, viu escapar até mesmo o consolo de um lugar no pódio continental. No domingo, em Rabat, o Marrocos, país anfitrião, vai enfrentar o Senegal na final da Copa Africana de Nações. O jogo esta marcado para as 16h (horário de Brasília).