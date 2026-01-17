Na estreia de seu novo técnico, United vence City (2-0), que pode ver Arsenal disparar

Em sua primeira partida sob o comando do novo técnico Michael Carrick, o Manchester United derrotou o Manchester City por 2 a 0 neste sábado (17), em Old Trafford, na partida que abriu a 22ª rodada da Premier League, desferindo um duro golpe nas esperanças de título do grande rival. Com esta vitória, o United sobe provisoriamente para a quarta posição.

Já o City permanece em segundo lugar, seis pontos atrás do Arsenal, que ainda neste sábado terá a oportunidade de ampliar sua vantagem na visita ao Nottingham Forest.

"Incrível, incrível", comemorou o zagueiro argentino Lisandro Martínez à Sky Sports. "Acho que uma coisa importante que Michael Carrick disse foi: 'Usem a energia da torcida'. Fizemos isso hoje, e quando estamos unidos assim, é impossível perder em casa. Defendemos muito bem, fomos compactos o tempo todo, e dava para sentir uma energia diferente nos olhos dos jogadores", acrescentou. Carrick, nomeado técnico dos 'Red Devils' até o final da temporada, aproveitou a letargia do City, com sua equipe controlando o jogo desde o início.

Logo cedo, Harry Maguire quase marcou de cabeça ao mandar a bola no travessão (3'), e um chute de Patrick Dorgu foi defendido por Gianluigi Donnarumma (22'). O goleiro italiano também fez algumas defesas impressionantes no segundo tempo em tentativas de Amad Diallo (57') e Bryan Mbeumo (63'), mas acabou sofrendo o gol dois minutos depois, marcado por Mbeumo, após receber um passe de Bruno Fernandes (65'). Diante de um time do Manchester City completamente inofensivo, que conquistou apenas 3 pontos dos 12 possíveis desde o início do ano, Dorgu pôs fim ao suspense com um cruzamento de Matheus Cunha, aproveitando uma defesa lenta e desorganizada, que mais uma vez não contou com o zagueiro português Rúben Dias, que ficará afastado por mais um mês (76').

