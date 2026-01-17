Movimento de protesto no Irã arrefece diante de repressão 'brutal'

A intensidade dos protestos contra o sistema teocrático do Irã diminuiu após uma repressão brutal com milhares de mortos e em meio a um apagão da internet, afirmaram organizações de monitoramento nesta sexta-feira (16). Reza Pahlavi, filho do falecido xá do Irã Mohamad Reza Pahlavi, declarou que acredita na queda da República Islâmica e pediu uma intervenção estrangeira. Mas a ameaça de uma ação militar por parte dos Estados Unidos, até o momento, parece ter diminuído.

Nas redes sociais, Reza Pahlavi anunciou uma manifestação coordenada para a noite deste sábado e pediu aos iranianos que "levantem suas vozes com ira".

A mobilização começou em 28 de dezembro em Teerã para protestar contra o custo de vida, e se espalhou para outras cidades com a exigência da queda do sistema clerical governante desde a revolução de 1979. Os iranianos começaram a se mobilizar em grandes cidades no dia 8 de janeiro, mas as autoridades impuseram imediatamente um bloqueio da internet que, segundo ativistas, buscou ocultar a dimensão da repressão. A "brutal" opressão "provavelmente sufocou o movimento de protesto por enquanto", avalia o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês), com sede nos Estados Unidos, que acompanha as manifestações.

"No entanto, a mobilização generalizada das forças de segurança [...] é insustentável, o que torna possível a retomada dos protestos", acrescentou. Reza Pahlavi declarou em uma coletiva de imprensa em Washington que "a República Islâmica vai cair, não é uma questão de se, mas de quando". "Voltarei ao Irã", disse ele, que vive exilado nos Estados Unidos desde que a revolução islâmica de 1979 depôs seu pai.

A ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, contabiliza ao menos 3.428 manifestantes mortos pelas forças de segurança. Outras estimativas situam o número de mortos em mais de 5 mil, e possivelmente até 20 mil, uma vez que o bloqueio da internet dificulta uma comprovação independente, segundo a IHR. O canal de oposição Iran International, que opera fora do país, afirmou que pelo menos 12 mil pessoas morreram durante os protestos, citando fontes governamentais e de segurança de alto nível.

O diretor da IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, mencionou "relatos horripilantes" sobre "manifestantes mortos a tiros enquanto tentavam fugir, o uso de armas de guerra e a execução em plena rua de manifestantes feridos". - Dar 'uma oportunidade' ao Irã - Os iranianos estão sem internet há mais de 180 horas, mais que durante as manifestações maciças de 2019, destacou a ONG de monitoramento de cibersegurança Netblocks.