México captura um dos dez mais procurados pelo FBI

Militares e policiais mexicanos prenderam um homem acusado de assassinar uma jovem nos Estados Unidos em 2016, e que era um dos dez mais procurados pelo FBI, anunciaram autoridades neste sábado. Segundo o site da polícia federal americana, o detido é o americano de origem hispânica Alejandro Rosales Castillo, 26, acusado de matar Truc Quan "Sandy" Ly Le, com quem trabalhava em um restaurante na cidade de Charlotte.

Segundo a imprensa americana, o homem teve uma breve relação com a vítima, então com 23 anos, a quem pediu dinheiro emprestado. Ele combinou de se encontrarem para o pagamento da dívida, mas, em vez disso, supostamente sequestrou a mulher, obrigou-a a sacar dinheiro em um caixa eletrônico e a levou para uma área de mata, onde a assassinou com um tiro na cabeça, antes de jogar o corpo de um barranco.