Manifestante é detido em Londres após retirar bandeira da embaixada iraniana

Um manifestante foi detido após escalar o telhado da embaixada do Irã em Londres para retirar sua bandeira, informou a polícia britânica na noite de sexta-feira (16). "Durante o protesto que ocorreu esta noite em frente à embaixada iraniana, um manifestante entrou ilegalmente em propriedade privada, escalando várias varandas até alcançar o telhado da embaixada, onde retirou uma bandeira", descreveu a polícia na rede social X.

Em 10 de janeiro, outro homem substituiu brevemente o emblema da sede diplomática pela bandeira utilizada antes da revolução islâmica iraniana de 1979.