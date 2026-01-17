Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Khamenei afirma que Trump é 'culpado' por mortes de manifestantes no Irã

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, culpou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas mortes ocorridas na recente onda de protestos no país, duramente reprimida pelas forças de segurança, segundo várias ONGs.

"Consideramos o presidente americano culpado pelos mortos, pelos danos e pelas acusações formuladas contra a nação iraniana", afirmou o aiatolá perante uma multidão de apoiadores reunidos para uma festividade religiosa.

"Tudo isto foi uma conspiração americana", declarou, acrescentando que "o objetivo dos Estados Unidos é devorar o Irã (...) é submeter o Irã militar, política e economicamente", enfatizou.

