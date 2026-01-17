Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel questiona composição de órgão do Conselho de Paz para Gaza

Os conselhos e o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, que será liderado pelo palestino Ali Shaath, fazem parte do plano de Trump para pacificar Gaza
O governo israelense disse hoje, 17, que não foi consultado sobre a composição do Conselho Executivo de Gaza, anunciada ontem, 16, pelo governo dos Estados Unidos. "O anúncio referente à composição do Conselho Executivo de Gaza, que é subordinado ao Conselho de Paz, não foi coordenado com Israel e contraria sua política", afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em sua conta na rede social X.

Em comunicado, ontem, a Casa Branca informou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o enviado para o Oriente Médio, Steve Witkoff, o genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared Kushner, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair, farão parte do conselho executivo. O objetivo deste colegiado, segundo a nota, é "operacionalizar a visão do Conselho de Paz", presidido pelo próprio Trump.

"O primeiro-ministro Netanyahu instruiu o ministro dos Negócios Estrangeiros Gideon Saar a entrar em contato com o secretário de Estado dos EUA Rubio sobre este assunto", acrescenta a postagem do gabinete.

Os conselhos e o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês), que será liderado pelo palestino Ali Shaath, fazem parte do plano de Trump para pacificar Gaza. Shaath é um engenheiro civil nativo de Gaza que já ocupou diferentes cargos na Autoridade Palestina, que governa parte da Cisjordânia, entre eles o de vice-ministro do Planejamento e da Cooperação Internacional.

Para o Conselho da Paz, organismo internacional para discutir uma saída política para Gaza, Trump convidou ainda o presidente da Argentina, Javier Milei, e teria convidado também o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um forte crítico dos ataques israelenses ao território palestino.

