Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército de Uganda nega ter capturado líder da oposição

Exército de Uganda nega ter capturado líder da oposição

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O exército de Uganda negou, neste sábado (17), ter capturado o líder da oposição e candidato presidencial, Bobi Wine, um dia após eleições gerais marcadas por episódios de violência.

Wine afirmou na sexta-feira que estava sob prisão domiciliar, e seu partido escreveu mais tarde na rede social X que ele havia sido "levado à força" de sua residência em um helicóptero militar.

O exército negou categoricamente esta versão. "Os rumores sobre sua suposta prisão são infundados e totalmente falsos", declarou à AFP o porta-voz militar Chris Magezi. 

Wine, de 43 anos e cujo nome real é Robert Kyagulanyi, consolidou-se nos últimos anos como o principal rival do presidente Yoweri Museveni, autodenominando-se o "presidente do gueto" em referência às favelas de Kampala onde cresceu.

Museveni, um ex-guerrilheiro que assumiu o poder em 1986, mantém controle absoluto sobre o Estado e o aparato de segurança do país africano, e reprimiu duramente qualquer adversário durante seu mandato. 

Com mais de 80% dos votos apurados na sexta-feira, Museveni liderava a contagem com 73,7% contra 22,7% de Wine, segundo a Comissão Eleitoral.

Os resultados finais são esperados para as 10h00 de Brasília deste sábado.

O pleito eleitoral realizado na quinta-feira foi marcado por significativos problemas técnicos. Também foram registradas denúncias de violência contra a oposição.

er/jhb/meb/arm/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar