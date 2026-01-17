Exército amplia controle no norte da Síria

O Exército assumiu neste sábado (17) o controle de áreas do norte da Síria evacuadas sob sua pressão pelas forças curdas - que tinham ali uma autonomia de fato há mais de 10 anos - e ameaçou bombardear a província de Raqqa. O governo islamita da Síria tenta impor sua autoridade em todo o país, após a destituição do presidente Bashar al-Assad, no fim de 2024. Em março passado, as Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, fecharam com Damasco um acordo de integração, mas obstáculos surgiram para a sua implementação.

O presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, emitiu ontem um decreto em que declara o curdo "idioma nacional" e concede à minoria um reconhecimento oficial, em um aparente gesto de boa vontade.

Na semana passada, o Exército expulsou as forças curdas de dois bairros de Aleppo, e hoje assumiu o controle de uma área ao leste da cidade. Um jornalista da AFP em Deir Hafer observou combatentes das FDS deixando a cidade e moradores retornando, sob forte presença militar. Autoridades curdas impuseram um toque de recolher na região de Raqqa depois que o Exército designou uma faixa do território a sudoeste do rio Eufrates uma "zona militar fechada" e ameaçou realizar ataques. - Denúncia das FDS -

As FDS acusaram hoje o governo de trair o acordo de retirada e relataram combates entre os dois lados no norte do país. "Confrontos intensos continuam entre nossas forças e as facções de Damasco que violaram os acordos recentes e traíram nossas forças enquanto se retiravam", afirmaram, acrescentando que áreas da província de Raqqa, sob controle curdo, estavam sendo "submetidas a bombardeios de artilharia e disparos de foguetes". O Ministério da Defesa sírio afirmou ter retomado "o controle do campo de petróleo de Safyan" e de Al-Tharwa, na província de Raqqa.