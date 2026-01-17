Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA reforçam presença militar no Oriente Médio mirando Irã

Segundo mídia americana, Trump enviou à região porta-avião, caças e navios de guerra, enquanto alivia retórica de ameaça ao regime persa, que matou milhares de manifestantes nas últimas semanas.Enquanto Donald Trump acompanha o desenrolar da situação no Irã e avalia como agir, os Estados Unidos estão tomando mais medidas para aumentar a pressão política, militar e econômica sobre o regime dos aiatolás. O presidente está aberto à diplomacia , mas não descartou as opções militares, relatam veículos de imprensa americanos. Fontes em Washington afirmam que a decisão de ordenar um ataque depende do que as agências de segurança iranianas farão a seguir em relação aos protestos em curso, provavelmente a maior onda antigovernista no país desde a Revolução Islâmica de 1979. Mesmo com a sinalização de uma suspensão de ação militar iminente, o Pentágono determinou o envio de armamento e equipamentos de defesa para a região, como o porta-aviões Abraham Lincoln, segundo informações publicadas nesta quinta-feira (15/01) pelo jornal The New York Times. Alguns dos navios de guerra americanos estão indo em direção ao Oriente Médio a partir do Mar da China Meridional, uma viagem de cerca de uma semana, de acordo com fontes ouvidas pela publicação. Uma série de aviões de guerra, caças e equipamentos de defesa aérea também deve começar a chegar à região em breve, muitos deles vindos da Europa, prossegue a reportagem. Ameaças Desde o início dos protestos em massa contra o governo autoritário do Irã , há mais de duas semanas, Trump tem ameaçado repetidamente o país com "uma ação contundente" se Teerã optasse por executar detidos. Pouco depois dos comentários do presidente americano, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, informou que não há planos para o "enforcamento" de manifestantes — uma prática comum em repressões anteriores. A decisão icluiria Erfan Soltani, um manifestante de 26 anos detido durante os tumultos no país e anteriormente condenado à morte . Os protestos no Irã foram desencadeados, entre outras coisas, por uma grave crise econômica, alta inflação e insatisfação generalizada com a liderança em Teerã. As forças de segurança iranianas têm reprimido brutalmente os protestos, com relatos de milhares de mortes. Aliados pedem para que EUA não ataquem Trump alega que começou a moderar o tom de suas ameaças de intervenção militar após ter sido informado por uma "fonte segura" de que a "matança" no país persa havia diminuído, o que é difícil de ser verificado de forma independente devido ao bloqueio de internet ainda em vigor. A organização Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega, afirmou nesta quarta-feira que o total de mortos desde dezembro ultrapassa 3.400 pessoas. A moderação momentânea de Trump reflete pressões internas na Casa Branca e alertas de aliados regionais, que pedem cautela diante do risco de uma escalada do conflito no Oriente Médio. Israel, Catar, Arábia Saudita, Omã e Egito são alguns dos que têm tentado convencer Trump a abandonar sua retórica de pressão total sobre Teerã. Segundo um alto funcionário saudita citado pela agência de notícias AFP, Arábia Saudita, Catar e Omã lideraram "um longo e frenético esforço diplomático de última hora para convencer o presidente Trump a dar ao Irã uma chance de mostrar boas intenções". No entanto, o temor de uma ofensiva "rápida e decisiva" ao regime dos aiatolás e o fechamento temporário do espaço aéreo por parte do Irã nesta quinta-feira, ainda levantam dúvidas sobre a situação real da tensão entre os países. EUA e Irã na ONU Após semanas de tensão crescente, autoridades americanas e iranianas se encontraram na quinta no Conselho de Segurança da ONU, onde o enviado dos Estados Unidos, Mike Waltz, renovou as ameaças contra a República Islâmica. "Colegas, deixem-me ser claro: o presidente Trump é um homem de ação, não de conversas intermináveis como vemos nas Nações Unidas", disse Waltz. "Ele deixou claro que todas as opções estão em aberto para impedir o massacre. E ninguém deveria saber disso melhor do que a liderança do regime iraniano." O embaixador do Irã no Paquistão, Reza Amiri Moghadam, disse que "Trump informou a Teerã que não atacará o país e pediu que o Irã também demonstre moderação". Sanções contra membros do regime Ainda na quinta, o Departamento do Tesouro anunciou novas sanções contra o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, um oficial próximo do Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei . Vários comandantes das forças de segurança interna do Irã e da Guarda Revolucionária Islâmica envolvidos na morte de manifestantes também foram sancionados, além de entidades afiliadas à rede bancária paralela do Irã. sf/md (AP, DPA, ots)

