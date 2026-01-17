China se candidata a sediar secretaria do novo tratado do alto-mar

A China propôs nesta sexta-feira (16) ser a sede da secretaria do novo tratado para a proteção do alto-mar, uma iniciativa surpreendente, que ressalta o interesse de Pequim em aumentar sua influência na governança ambiental global. O gigante asiático "decidiu apresentar a candidatura da cidade de Xiamen para sediar a secretaria" do tratado, escreveu a missão chinesa na ONU, em carta ao secretário-geral da organização, António Guterres, segundo uma cópia à qual a AFP teve acesso.

O acordo foi ratificado por 60 países em setembro, e entrará em vigor neste sábado. Ele busca proteger as áreas de biodiversidade em águas de todo o mundo, para além das zonas econômicas exclusivas dos países.