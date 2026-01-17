Borussia Dortmund vence lanterna St Pauli (3-2) com gol de pênalti nos acréscimos

Um gol de pênalti marcado por Emre Can nos acréscimos (90'+5) deu ao Borussia Dortmund uma vitória dramática por 3 a 2 em casa sobre o lanterna St. Pauli, neste sábado (17), pela 18ª rodada da Bundesliga. Tudo indicava um tropeço inesperado para os aurinegros, mas, graças a essa vitória, eles permanecem na briga pelo título, diminuindo provisoriamente a diferença para oito pontos em relação ao líder Bayern de Munique, que enfrenta o RB Leipzig, quarto colocado, ainda neste sábado.

A partida parecia tranquila para o Dortmund, que abriu 2 a 0 com gols de Julian Brandt (45+1') e Karim Adeyemi (54').

No entanto, um excesso de relaxamento custou caro aos donos da casa e o St. Pauli conseguiu empatar com gols do americano James Sands (62') e do inglês Ricky-Jade Jones (72'). Na reta final da partida, o Dortmund lutou desesperadamente para evitar o tropeço até que conseguiu, quando uma falta sobre o atacante Maximilian Beier na área resultou em uma revisão do VAR e um pênalti, que Can converteu, fechando o placar em 3 a 2. Os torcedores do Dortmund puderam, assim, comemorar uma vitória suada, incluindo o chanceler alemão Friedrich Merz, que estava presente em um dos camarotes VIP do Westfalenstadion e é torcedor do time da casa.

Nos outros jogos disputados neste sábado, o destaque foi a vitória do Hoffenheim por 1 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, graças a um gol logo no início da partida, marcado pelo holandês Wouter Burger (9'). O Leverkusen permanece na sétima posição e se complicou em sua luta por uma vaga nas competições europeias, enquanto o Hoffenheim entra na zona de classificação para a Liga dos Campeões, assumindo provisoriamente o terceiro lugar com 33 pontos, um a mais que o Leipzig (32), que cai para a quarta posição antes de sua partida contra o Bayern. O Stuttgart, que recebe o Union Berlin (9º) no domingo, cai para o quinto lugar na tabela.

O Mainz (17º) não conseguiu sair da zona de rebaixamento após perder por 2 a 1 para o Colônia (10º). As outras duas partidas deste sábado terminaram em empate: um sem gols entre Hamburgo (14º) e Borussia Mönchengladbach (11º), e outro em 1 a 1 entre Wolfsburg (12º) e Heidenheim (16º). --- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 3 - 3 - Sábado: