Avião desaparece com 11 a bordo na Indonésia; autoridades fazem buscas

As autoridades indonésias realizam buscas, neste sábado, 17, por um pequeno avião com 11 pessoas a bordo, que perdeu contato enquanto sobrevoava o leste do país, informaram à AFP responsáveis pelas equipes de resgate. O avião turboélice, pertencente à companhia aérea Indonesia Air Transport, estava a caminho de Macasar, no sul da ilha de Celebes, após decolar de Yogyakarta, na ilha de Java. A bordo estavam três passageiros e oito tripulantes.

O contato foi perdido pouco depois das 13h no horário local (3h no horário de Brasília).

O avião é um ATR 42-500, de acordo com a ATR, a fabricante francesa desse tipo de aeronave de transporte regional, com sede em Toulouse. "Os especialistas da ATR estão plenamente envolvidos em colaborar com as autoridades indonésias e a companhia", indicou em comunicado a empresa francesa. O chefe da agência local de busca e resgate, Muhammad Arif Anwar, declarou que suas equipes foram deslocadas para uma área montanhosa da região de Maros, a cerca de 42 km de Macasar, com base na última posição conhecida da aeronave.

O Exército do Ar, a polícia e voluntários também participam das buscas, acrescentou. Em virtude da sua extensão e natureza insular, a Indonésia depende muito do transporte aéreo para conectar suas ilhas. O país tem um histórico problemático em termos de segurança aérea. Em setembro passado, um helicóptero com seis passageiros e dois tripulantes caiu logo após decolar do Sul de Borneo, sem sobreviventes.