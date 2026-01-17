Avião com 10 pessoas a bordo desaparece dos radares na Indonésia

As autoridades da Indonésia buscam, neste sábado (17), um avião de pequeno porte com 10 pessoas a bordo, com o qual perderam o contato quando sobrevoava o leste do país, indicaram à AFP os encarregados das equipes de resgate. A aeronave, pertencente à companhia aérea Indonesia Air Transport, voava para Makassar, no sul da ilha de Celebes, após ter decolado de Yogyakarta, na ilha de Java. Três passageiros e sete tripulantes estavam a bordo.

O contato foi perdido pouco depois das 13h, hora local (3h da madrugada em Brasília).

O avião é um ATR 42-500, segundo a ATR, fabricante francês desse tipo de aeronaves de transporte regional turboélice, com sede em Toulouse. "Os peritos da ATR estão totalmente empenhados em colaborar com as autoridades indonésias e a companhia", indicou a empresa francesa em um comunicado. O chefe da agência local de busca e resgate, Muhammad Arif Anwar, declarou que suas equipes foram destacadas para uma área montanhosa da região de Maros, a cerca de 42 quilômetros de Makassar, com base na última posição conhecida da aeronave. A Força Aérea, a polícia e voluntários participam nas buscas, acrescentou.