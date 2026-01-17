Ameaças tarifárias dos EUA são inaceitáveis, diz Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste sábado, 17, que "ameaças tarifárias são inaceitáveis", em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas a oito países europeus, entre eles a França, caso estas nações não apoiem sua pretensão de anexar a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca. Macron acrescentou que os europeus vão responder de maneira coordenada.

"A França está comprometida com a soberania e a independência das nações, na Europa e em qualquer outro lugar", disse Macron em postagem na rede social X. "As ameaças tarifárias são inaceitáveis e não têm lugar neste contexto. Os europeus responderão de forma unida e coordenada caso sejam confirmadas. Nós vamos garantir que a soberania europeia seja respeitada", destacou.