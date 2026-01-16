Zelenski quer assinar acordo de garantias de segurança com EUA às margens de Davos
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que uma delegação ucraniana está a caminho dos Estados Unidos para dar continuidade às conversas com representantes do presidente americano, Donald Trump. De acordo com a RTE, há expectativa de que esses documentos possam ser assinados à margem do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), em Davos, na próxima semana, acrescentou o líder.
De acordo com Zelenski, em mensagem enviada via Telegram, a delegação é composta pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, pelo chefe da inteligência militar, Kyrylo Budanov, e pelo líder parlamentar Davyd Arakhamia. O objetivo da viagem é avançar em negociações sobre garantias de segurança e sobre um pacote de recuperação econômica para o período pós-guerra. O presidente disse esperar "mais clareza tanto em relação aos documentos que já preparamos de fato com o lado americano quanto à resposta da Rússia a todo o trabalho diplomático que foi realizado".
O ucraniano declarou que o país já concluiu sua parte no chamado "pacote de prosperidade", voltado a destravar recursos para a reconstrução do país, além das propostas de garantias de segurança dos EUA para impedir um novo ataque russo no futuro. As declarações foram feitas durante uma entrevista coletiva em Kiev, ao lado do presidente da República Checa, Petr Pavel.