Zelenski quer assinar acordo de garantias de segurança com EUA às margens de Davos

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que uma delegação ucraniana está a caminho dos Estados Unidos para dar continuidade às conversas com representantes do presidente americano, Donald Trump. De acordo com a RTE, há expectativa de que esses documentos possam ser assinados à margem do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), em Davos, na próxima semana, acrescentou o líder.

De acordo com Zelenski, em mensagem enviada via Telegram, a delegação é composta pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, pelo chefe da inteligência militar, Kyrylo Budanov, e pelo líder parlamentar Davyd Arakhamia. O objetivo da viagem é avançar em negociações sobre garantias de segurança e sobre um pacote de recuperação econômica para o período pós-guerra. O presidente disse esperar "mais clareza tanto em relação aos documentos que já preparamos de fato com o lado americano quanto à resposta da Rússia a todo o trabalho diplomático que foi realizado".