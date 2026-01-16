UE prorroga sanções contra Hamas e Jihad Islâmica Palestina por mais um ano

Os alvos das sanções estão sujeitos a congelamento de ativos, e cidadãos e empresas europeias ficam proibidos de disponibilizar fundos a essas pessoas ou entidades. O texto acrescenta que indivíduos listados também enfrentam proibição de viagem, que os impede de entrar ou transitar pelos Estados-membros da UE.

O Conselho Europeu anunciou nesta sexta-feira (16) a prorrogação por mais um ano das medidas restritivas contra pessoas e entidades ligadas ao Hamas e à Jihad Islâmica Palestina. Segundo o texto, a União Europeia (UE) decidiu estender até 20 de janeiro de 2027 as medidas restritivas existentes contra "aqueles que apoiam, facilitam ou possibilitam ações violentas" atribuídas aos dois grupos.

Após a revisão anual, o Conselho informou ainda que decidiu remover da lista um indivíduo falecido. Com isso, um total de 11 indivíduos e três entidades permanece atualmente sancionado no âmbito desse regime específico.

O comunicado da UE ainda recorda que, em 7 de outubro de 2023, o alto representante da UE condenou "nos termos mais fortes possíveis os múltiplos e indiscriminados ataques do Hamas" contra Israel. Em 19 de janeiro de 2024, o Conselho criou um quadro dedicado de sanções para responsabilizar apoiadores do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina.

O texto do Conselho Europeu também reafirma o compromisso da UE com o direito internacional e com "uma paz abrangente, justa e duradoura baseada na solução de dois Estados", na qual Israel e Palestina convivam "lado a lado, em paz, dentro de fronteiras seguras e reconhecidas".