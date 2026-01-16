Tudo gira em torno de Trump um ano após retorno ao poder, mas até quando?

Em uma ensolarada manhã de janeiro na Flórida, Donald Trump foi comprar mármore e ônix para o novo salão de baile da Casa Branca. Algumas horas depois, ordenou um bombardeio contra a Venezuela. Foi apenas um dia em um ano extraordinário desde seu retorno ao cargo, mas que resume como Trump remodelou a presidência dos Estados Unidos pela força pura de sua própria personalidade.

Ao entrar no segundo ano de seu governo, o republicano age cada vez mais como se não houvesse limites para seu poder, nem em seu próprio país nem no exterior. "Ele realmente personalizou a presidência", disse à AFP Noah Rosenblum, professor de Direito da Universidade de Nova York. Se em seu primeiro governo (2017-2021) dominou a agenda informativa pelo caos, no segundo o fez pela vontade de deixar sua marca no cargo mais poderoso do mundo. Esse segundo mandato começou com uma aparição descontraída no Salão Oval em 20 de janeiro de 2025, durante a qual concedeu perdão a centenas de seus apoiadores que invadiram o Capitólio americano em 2021.

Desde então, o republicano manteve o ritmo. Nos dias e meses seguintes, lançou uma ofensiva sem precedentes de decretos executivos, declarações escandalosas e diretrizes para perseguir seus adversários políticos. - "Minha própria moral" -

Trump abalou os alicerces da democracia americana no momento em que o país se prepara para celebrar seu 250º aniversário, provocou turbulências globais com suas tarifas e desorganizou a ordem mundial. "Há apenas uma coisa. Minha própria moral", respondeu ao New York Times ao ser questionado sobre a existência de limites para seu poder. Em alguns momentos, Trump também alimentou o que parece ser um culto à sua personalidade, com uma renovação da Casa Branca que inclui um salão de baile de 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2,15 bilhões) e a adição de seu nome ao célebre Centro Kennedy de artes cênicas.

E 2026 começou com um Trump sem freios: atacou a Venezuela para deter e derrubar o presidente Nicolás Maduro, ameaçou a Groenlândia e enviou agentes de imigração para uma operação letal em Minnesota. Para Rosenblum, o que ocorreu no último ano "mostrou que o antigo sistema tinha menos legitimidade e era mais frágil do que eu pensava, e do que se acreditava em geral". - Eleições de meio de mandato -