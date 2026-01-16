Trump se oferece para retomar mediação dos EUA na disputa entre Egito e Etiópia pelo rio Nilo

As mediações lideradas por Washington começaram durante o primeiro mandato de Trump, mas efetivamente colapsaram em 2020, quando a Etiópia se retirou

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 16, que está pronto para reiniciar os esforços de mediação dos EUA entre o Egito e a Etiópia, com o objetivo de resolver questões de longa data sobre o compartilhamento de água do Rio Nilo.

As mediações lideradas por Washington começaram durante o primeiro mandato de Trump, mas efetivamente colapsaram em 2020, quando a Etiópia se retirou — embora algumas discussões tenham continuado sob a União Africana.