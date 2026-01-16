Trump propôs uma 'invasão' da Venezuela em 2017, diz ex-presidente da Colômbia

O ex-presidente da Colômbia e Nobel da Paz, Juan Manuel Santos, disse que Donald Trump havia proposto uma "invasão" da Venezuela em uma reunião com líderes latino-americanos em 2017, durante seu primeiro mandato na Presidência dos Estados Unidos. Em uma entrevista ao jornal Financial Times publicada nesta sexta-feira (16), o ex-presidente, que acordou o desarmamento da guerrilha das Farc em 2016, disse que o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente deposto, Nicolás Maduro, é "terrível" para a "estabilidade global".

Segundo Santos, a primeira vez que Trump deu a ideia foi em um encontro em Nova York, em setembro de 2017. "Disse, meio brincando, meio sério: 'Olhem pra a Venezuela, acho que isso poderia ser resolvido rapidamente com uma invasão'", contou Santos na entrevista. "Nós, latino-americanos, ficamos bastante surpresos", e eu disse que era a "pior solução possível", acrescentou o ex-presidente. Após a deposição de Maduro, Trump deixou claro que vai atrás do petróleo e dos recursos naturais venezuelanos, e reconheceu a presidente interina, Delcy Rodríguez.

Para Santos, a postura americana após o ataque não tem lógica. Ele acredita que a intenção de Trump de governar a Venezuela à distância vai fracassar e aposta em eleições democráticas. "Minha reação foi positiva pela sua partida (de Maduro), mas negativa pelas consequências que isto teria para a região e para o mundo (...) Esse é o dilema que ainda tenho: deve-se resolver um crime com outro?", destacou. "Destituíram Maduro com a desculpa de que é um narcotraficante (...) Mas o substituíram por sua vice, que também é ilegítima", acrescentou.