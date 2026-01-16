Trump fala em trégua com Irã, mas tensão continua

Após dias de ameaças, Donald Trump sinalizou um recuo no plano de atacar o Irã ao afirmar na quarta-feira ter recebido informações de que o governo em Teerã interrompeu "a matança" nos protestos e que "não há planos para execuções" de manifestantes. No entanto, informações de que o presidente dos Estados Unidos teria ordenado uma ofensiva "rápida e decisiva" ao regime dos aiatolás e o fechamento do espaço aéreo por parte do Irã, na quinta, 15, ainda levantam dúvidas sobre a situação real da tensão entre ambos os países. "Fomos informados de que a matança no Irã está parando, parou, está parando. E não há planos para execuções, ou uma execução", afirmou Trump a jornalistas na Casa Branca, nessa quarta.

O presidente americano, que ameaçou reagir militarmente à repressão do regime dos aiatolás aos protestos, havia dito anteriormente que empreenderia "uma ação muito contundente" se Teerã optasse por executar detidos. Trump acrescentou que a informação sobre a pausa na repressão aos manifestantes foi garantida por uma fonte fidedigna, mas que ainda é preciso confirmá-la. O republicano lembrou que quarta-feira "seria o dia das execuções" e que, "se elas ocorrerem, todos ficaremos muito incomodados". Irã negou que Soltani será executado O Irã, por sua vez, negou que Erfan Soltani, um manifestante detido no sábado durante os tumultos no país, tenha sido condenado à morte e possa ser executado, como haviam denunciado Washington e organizações de defesa dos direitos humanos. "Se for considerado culpado, ele será condenado a prisão, pois a lei não prevê a pena de morte para estas acusações", disse a agência de notícias do Judiciário iraniano (Mizan). Soltani, de 26 anos, está detido na prisão de Karaj, perto de Teerã, e é acusado de realizar manifestações contra a segurança nacional e propaganda contra o regime, segundo a Mizan.

A organização não governamental de defesa dos direitos humanos Hengaw, com sede na Noruega, citando a família do jovem, declarou que a execução Soltani foi adiada. A entidade alertou, no entanto, que há "sérias e persistentes preocupações" sobre a situação dele. A mesma ONG atualizou na terça-feira para ao menos 3.428 o número de manifestantes mortos nos 18 dias de protestos contra o governo. As manifestações surgiram impulsionadas pela piora das condições econômicas no país e pela desvalorização do rial, a moeda nacional iraniana. Mas, rapidamente, os protestos assumiram um caráter político, com slogans contra o regime dos aiatolás. O governo reconheceu "muitas mortes", sem divulgar números. A repressão foi acompanhada por um apagão digital. O bloqueio da internet imposto por Teerã reduziu drasticamente a visibilidade das manifestações e dificultou a organização dos protestos, que perderam força nos últimos dias.

Ataque "rápido e decisivo" Há temor, no entanto, de que Trump possa repetir a mesma estratégia de junho de 2025, quando atacou instalações nucleares no Irã mesmo após ter dito, dois dias antes, que uma ofensiva seria decidida "dentro de duas semanas”. Também nessa quarta-feira, a emissora NBC News informou que o presidente disse a seus assessores que deseja que qualquer ação militar contra o Irã desfira um golpe "rápido e decisivo" ao regime, sem que se prolongue por semanas ou meses. O Pentágono teria preparado opções para atingir esse objetivo, mas assessores alertaram sobre riscos de uma resposta iraniana, incluindo ataques a bases americanas no Oriente Médio.

De acordo com funcionários do governo citados sob anonimato pela emissora, Trump teria expressado que, "se algo for feito, quer que seja definitivo", embora seus assessores ainda não tenham garantido que o regime colapsaria rapidamente após um possível ataque militar. O receio de um novo conflito gerou uma reação do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi. O chanceler alertou, nesta quarta-feira, Trump a "não cometer o mesmo erro" de junho de 2025 e defendeu uma saída diplomática. "Você sabe, se você tentar uma experiência fracassada, obterá o mesmo resultado", afirmou ele à Fox News.