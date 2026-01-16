Trump diz que conversa com Otan sobre Groenlândia e é evasivo sobre possível 'ajuda' ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pontuou que está "conversando com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a Groenlândia", ao voltar a mencionar objetivos de segurança nacional e geopolítica envolvendo o território autônomo da Dinamarca. Segundo ele, Washington avalia medidas para garantir maior controle estratégico sobre a ilha no Ártico, em meio a preocupações com uma suposta atuação de Rússia e China na região. Pouco antes, Trump havia declarado que pode impor uma tarifa a países que não concordarem com a posição americana sobre a Groenlândia.

Ao deixar a Casa Branca antes de seguir para Mar-a-Lago, onde passará o fim de semana, questionado sobre a possibilidade de enviar "ajuda" aos manifestantes no Irã, como havia prometido anteriormente na Truth Social, Trump foi lacônico: "vocês descobrirão sobre isso". Ele repetiu postagem de pouco antes ao salientar que "respeita o fato de que todas as execuções programadas foram canceladas pelo Irã" na véspera. Em relação à América Latina, o presidente elogiou a líder da oposição venezuelana María Corina Machado. "É uma ótima pessoa e vamos conversar de novo", disse, acrescentando: "Ela me ofereceu o prêmio (Nobel) e eu aceitei. Achei um lindo gesto." O comentário ocorreu após encontro na Casa Branca, quando María Corina entregou a Trump seu Prêmio Nobel da Paz de 2025 e pediu apoio dos EUA à transição democrática na Venezuela.