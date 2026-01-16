Trump diz que apoia governo palestino de transição em Gaza

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que apoia o recém-nomeado "Governo Tecnocrático Palestino" em Gaza, onde Washington anunciou o lançamento da segunda fase de um cessar-fogo que entrou em vigor em outubro, mas continua frágil.

"Estou apoiando um governo tecnocrático palestino recém-nomeado, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, apoiado pelo Alto Representante do Conselho, para governar Gaza durante sua transição", disse Trump nas redes sociais.

Em outubro, Israel e o grupo militante palestino Hamas aprovaram o plano de Trump, que diz que o órgão tecnocrático palestino será supervisionado por um chamado "Conselho de Paz" internacional, que deve supervisionar a governança de Gaza durante um período de transição.

Em outra postagem, Trump afirmou que o "Conselho da Paz", do qual o próprio Trump é o presidente, foi formado e seus membros seriam anunciados em breve.

Israel e o Hamas se acusam mutuamente de violações do cessar-fogo em Gaza, onde, desde o início da trégua em outubro, mais de 440 palestinos, incluindo mais de 100 crianças, e três soldados israelenses foram mortos.