Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que apoia governo palestino de transição em Gaza

Trump diz que apoia governo palestino de transição em Gaza

Autor  Kanishka Singh e Christian Martinez - Repórteres da Reuters
Autor
 Kanishka Singh e Christian Martinez - Repórteres da Reuters Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que apoia o recém-nomeado "Governo Tecnocrático Palestino" em Gaza, onde Washington anunciou o lançamento da segunda fase de um cessar-fogo que entrou em vigor em outubro, mas continua frágil.

"Estou apoiando um governo tecnocrático palestino recém-nomeado, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, apoiado pelo Alto Representante do Conselho, para governar Gaza durante sua transição", disse Trump nas redes sociais.

Em outubro, Israel e o grupo militante palestino Hamas aprovaram o plano de Trump, que diz que o órgão tecnocrático palestino será supervisionado por um chamado "Conselho de Paz" internacional, que deve supervisionar a governança de Gaza durante um período de transição.

Em outra postagem, Trump afirmou que o "Conselho da Paz", do qual o próprio Trump é o presidente, foi formado e seus membros seriam anunciados em breve.

Israel e o Hamas se acusam mutuamente de violações do cessar-fogo em Gaza, onde, desde o início da trégua em outubro, mais de 440 palestinos, incluindo mais de 100 crianças, e três soldados israelenses foram mortos.

O cessar-fogo também foi testado pelo fracasso em recuperar os restos mortais de um último refém israelense, pelos atrasos na reabertura da passagem da fronteira de Gaza com o Egito e pela recusa do Hamas em se desarmar até o momento.

Ao insistir na segunda fase do cessar-fogo, Washington e seus parceiros mediadores precisarão enfrentar os desafios incômodos do desarmamento do Hamas, da retirada israelense vinculada ao desarmamento e do envio de força internacional de manutenção da paz.

O órgão tecnocrático palestino terá 15 membros e será liderado por Ali Shaath, ex-vice-ministro da Autoridade Palestina apoiada pelo Ocidente, que foi responsável pelo desenvolvimento de zonas industriais, de acordo com declaração dos mediadores Egito, Catar e Turquia.

"Esses líderes palestinos estão inabalavelmente comprometidos com um futuro de paz", disse Trump. Muitos especialistas afirmam que o fato de Trump ser presidente do conselho destinado a supervisionar a governança de Gaza assemelha-se a uma estrutura colonial.

Ele também reiterou que o Egito, o Catar e a Turquia ajudarão a garantir o que chamou de "acordo abrangente de desmilitarização" com o Hamas.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Donald Trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar