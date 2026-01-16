Trump apoia novo governo de transição para Palestina e exige desmilitarização com Hamas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 15, que, como presidente do Conselho de Paz para Gaza, está apoiando um recém-nomeado Governo Tecnocrático Palestino, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, apoiado pelo Alto Representante do Conselho, para governar o enclave durante sua transição.

"Esses líderes palestinos estão inabalavelmente comprometidos com um futuro PACÍFICO!", escreveu ele na rede Truth, acrescentando que está preparando o terreno para a próxima fase do plano de paz na região.