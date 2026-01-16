Trump ameaça enviar militares para conter protestos em Minneapolis

O presidente americano Donald Trump ameaçou, nesta quinta-feira (15), enviar militares para Minneapolis, onde os protestos contra as operações de combate à imigração irregular se intensificaram após um agente do ICE ter alvejado e ferido um homem no dia anterior. A cidade, localizada no estado de Minnesota, no norte do país, tem sido palco de protestos contra o serviço de imigração desde a semana passada, após a morte de uma americana de 37 anos pelas mãos de um de seus agentes.

A indignação pública aumentou depois que um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) atirou em um venezuelano na quarta-feira. "Se os políticos corruptos de Minnesota não cumprirem a lei e não impedirem os ataques de agitadores profissionais e insurgentes contra os patriotas do ICE, que estão apenas tentando fazer o seu trabalho, invocarei a Lei da Insurreição", que concede ao presidente o poder de mobilizar as forças armadas em território nacional, declarou Trump na rede social Truth Social. As autoridades municipais pediram para que se mantenha "a calma". O chefe de polícia local, Brian O'Hara, afirmou que o ataque armado ocorreu após um confronto diante de uma residência entre um homem e um agente do ICE na zona norte da cidade, na noite de quarta-feira.

"Durante a luta corporal, o agente federal disparou sua arma e feriu um homem adulto", explicou em entrevista coletiva. O cidadão venezuelano sofreu um ferimento na perna sem risco de vida e foi levado a um hospital para tratamento, informaram as autoridades locais. O episódio ocorre depois que Renee Nicole Good, uma americana de 37 anos, foi morta dentro de seu carro em 7 de janeiro por disparos de um agente do ICE durante uma operação contra imigrantes em situação irregular também em Minneapolis.

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, o presidente Donald Trump impulsionou uma ampla onda de deportações de imigrantes irregulares, uma de suas principais promessas de campanha. "Entendemos que há indignação [...] A cidade de Minneapolis volta a exigir que o ICE deixe a cidade e o estado [de Minnesota] imediatamente", escreveram as autoridades na rede social X. O'Hara acrescentou que o ataque armado de quarta-feira fez com que uma multidão de manifestantes se aglomerasse ao redor do local, e alguns lançaram fogos de artifício contra os agentes.

Em um diálogo com jornalistas do lado de fora da Casa Branca, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, se recusou a responder se acredita que Trump deve invocar a Lei de Insurreição, que foi aplicada pela ultima vez em 1992, no governo de George H.W. Bush, e disse não saber se ele o fará. "É um direito constitucional dele e cabe a ele, se assim o desejar, exercê-lo", disse Noem. - 'Não é sustentável' -