Trump afirma que 'não há razão' para recorrer à lei anti-insurreição em Minnesota

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (16) que não havia necessidade imediata de invocar a Lei de Insurreição diante dos protestos contra as operações migratórias em Minnesota, um dia depois de ter ameaçado recorrer a essa lei.

"Se fosse necessário, eu a usaria. Não acho que haja qualquer razão para usá-la neste momento", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca ao ser questionado sobre a lei que permite a mobilização e envio de soldados em território americano.