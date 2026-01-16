Tripulação da ISS retorna mais cedo por problema de saúde

Quatro tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS) aterrissaram no Oceano Pacífico na quinta-feira (15/01), mostram imagens de vídeo da Nasa, após um problema médico ter levado ao encurtamento de sua missão. Uma transmissão de vídeo da Nasa mostrou a cápsula que transportava os astronautas americanos Mike Fincke e Zena Cardman, o cosmonauta russo Oleg Platonov e o astronauta japonês Kimiya Yui pousando na costa da Califórnia, perto de San Diego, no início da manhã (horário de Brasília).

Nasa: Não foi emergência médica Um problema de saúde levou ao encurtamento da missão, chamada de Space X Crew-11, após cinco meses no espaço. Esse é o primeiro retorno por motivos médicos em quase 30 anos de história da ISS.

A Nasa confirmou na semana passada que um dos quatro membros da missão estava sofrendo de uma condição médica grave. A agência espacial americana se recusou a divulgar detalhes sobre o problema de saúde, mas enfatizou que o retorno não foi uma situação de emergência. O tripulante afetado "estava e continua em condição estável", disse a Nasa. Porém, não havia recursos na ISS para o tratamento, o que levou à antecipação do retorno do grupo. Nasa menciona "risco persistente" O diretor médico da Nasa, James Polk, disse que a decisão foi tomada devido a um "risco persistente" e à "dúvida sobre qual seria o diagnóstico". A astronauta americana Cardman deveria fazer uma caminhada espacial de seis horas na semana passada para instalar equipamentos do lado de fora da estação espacial.

Essa caminhada foi cancelada na quarta-feira da semana passada (07/01) devido a uma "preocupação médica" com um astronauta, que não envolvia "uma lesão ocorrida durante as operações", disse Polk. Segunda equipe permanece na ISS Os tripulantes da missão Crew-11 deixaram a ISS na nave espacial Dragon da empresa SpaceX no início da noite de quarta-feira. Finckle, um coronel aposentado da Força Aérea e piloto do voo, disse que todos estavam em segurança. "Antes de mais nada, estamos todos bem. Todos a bordo estão estáveis, seguros e recebendo bons cuidados." O quarteto havia partido da Flórida no início de agosto e deveria permanecer a bordo da estação espacial até meados de fevereiro, quando seria substituído pela próxima tripulação.