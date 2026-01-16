Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tripulação da ISS retorna mais cedo por problema de saúde

Nasa encerra missão na Estação Espacial Internacional algumas semanas antes do previsto, devido a um "risco persistente" à saúde de um dos astronautas.
Quatro tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS) aterrissaram no Oceano Pacífico na quinta-feira (15/01), mostram imagens de vídeo da Nasa, após um problema médico ter levado ao encurtamento de sua missão.

Uma transmissão de vídeo da Nasa mostrou a cápsula que transportava os astronautas americanos Mike Fincke e Zena Cardman, o cosmonauta russo Oleg Platonov e o astronauta japonês Kimiya Yui pousando na costa da Califórnia, perto de San Diego, no início da manhã (horário de Brasília).

Nasa: Não foi emergência médica

Um problema de saúde levou ao encurtamento da missão, chamada de Space X Crew-11, após cinco meses no espaço. Esse é o primeiro retorno por motivos médicos em quase 30 anos de história da ISS.

A Nasa confirmou na semana passada que um dos quatro membros da missão estava sofrendo de uma condição médica grave. A agência espacial americana se recusou a divulgar detalhes sobre o problema de saúde, mas enfatizou que o retorno não foi uma situação de emergência.

O tripulante afetado "estava e continua em condição estável", disse a Nasa. Porém, não havia recursos na ISS para o tratamento, o que levou à antecipação do retorno do grupo.

Nasa menciona "risco persistente"

O diretor médico da Nasa, James Polk, disse que a decisão foi tomada devido a um "risco persistente" e à "dúvida sobre qual seria o diagnóstico". A astronauta americana Cardman deveria fazer uma caminhada espacial de seis horas na semana passada para instalar equipamentos do lado de fora da estação espacial.

Essa caminhada foi cancelada na quarta-feira da semana passada (07/01) devido a uma "preocupação médica" com um astronauta, que não envolvia "uma lesão ocorrida durante as operações", disse Polk.

Segunda equipe permanece na ISS

Os tripulantes da missão Crew-11 deixaram a ISS na nave espacial Dragon da empresa SpaceX no início da noite de quarta-feira. Finckle, um coronel aposentado da Força Aérea e piloto do voo, disse que todos estavam em segurança. "Antes de mais nada, estamos todos bem. Todos a bordo estão estáveis, seguros e recebendo bons cuidados."

O quarteto havia partido da Flórida no início de agosto e deveria permanecer a bordo da estação espacial até meados de fevereiro, quando seria substituído pela próxima tripulação.

Outra equipe de três pessoas, também realizando trabalhos na ISS, permaneceu na estação. São elas o astronauta americano Chris Williams e os cosmonautas russos Serguei Kud-Sverchkov e Serguei Mikaev, que chegaram à estação em novembro a bordo de uma espaçonave russa Soyuz.

A agência espacial russa Roscosmos opera a estação espacial em conjunto com a Nasa, e as duas agências se revezam no transporte de um cidadão do outro país para a estação. Essa é uma das poucas áreas de cooperação bilateral que ainda persistem entre os Estados Unidos e a Rússia.

Localizada a cerca de 400 quilômetros acima da Terra, a ISS funciona como uma plataforma de testes para pesquisas que apoiam a exploração do espaço profundo, incluindo futuras missões para levar pessoas de volta à Lua e, posteriormente, a Marte. 

