Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia considera 'positiva' abertura de países europeus para retomar diálogo

Rússia considera 'positiva' abertura de países europeus para retomar diálogo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Kremlin classificou, nesta sexta-feira (16), como "positiva" a disposição de alguns países europeus de restabelecer o diálogo com a Rússia, interrompido após o início da ofensiva contra a Ucrânia em 2022.

Os europeus romperam praticamente todos os contatos com Moscou - salvo raras exceções - após o início da ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia, com o objetivo de isolar o presidente russo, Vladimir Putin.

No entanto, o presidente americano, Donald Trump, restabeleceu o diálogo com Putin assim que voltou à Casa Branca, em janeiro de 2025, com a intenção de encontrar uma saída para o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Desde então, manteve várias conversas telefônicas com o presidente russo e realizou uma cúpula no Alasca, em agosto de 2025.

"Se isso reflete de fato a visão estratégica dos europeus, trata-se de uma evolução positiva de sua postura", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Em Paris, em Roma e até em Berlim afirmaram que é necessário falar com os russos para garantir a estabilidade na Europa. Isso está plenamente alinhado com nossa visão", acrescentou.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, avaliou, no início de janeiro, que tinha "chegado o momento" de a Europa dialogar com a Rússia e propôs a nomeação de um enviado especial para coordenar a posição comum do bloco.

Um mês antes, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que seria "útil" para os europeus conversarem com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Já o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, afirmou, na quarta-feira, que "encontrar um equilíbrio de longo prazo com a Rússia" permitiria à União Europeia "olhar para o futuro com mais confiança".

O porta-voz russo, por outro lado, criticou a postura do Reino Unido, que, segundo ele, "mantém posições radicais" e "não deseja contribuir para o estabelecimento da paz".

Em seguida, um porta-voz do governo britânico reiterou que o primeiro-ministro Keir Starmer "não tem planos" de falar com Putin.

Segundo o porta-voz, "seu objetivo é apoiar firmemente a Ucrânia para garantir uma paz justa e duradoura" e colocar o país na posição mais forte possível tanto para continuar lutando, quanto para eventuais negociações de paz.

bur/pcl/meb/erl-an/ahg/lm/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar