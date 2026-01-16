Rússia considera 'positiva' abertura de países europeus para retomar diálogo

O Kremlin classificou, nesta sexta-feira (16), como "positiva" a disposição de alguns países europeus de restabelecer o diálogo com a Rússia, interrompido após o início da ofensiva contra a Ucrânia em 2022. Os europeus romperam praticamente todos os contatos com Moscou - salvo raras exceções - após o início da ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia, com o objetivo de isolar o presidente russo, Vladimir Putin.

No entanto, o presidente americano, Donald Trump, restabeleceu o diálogo com Putin assim que voltou à Casa Branca, em janeiro de 2025, com a intenção de encontrar uma saída para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desde então, manteve várias conversas telefônicas com o presidente russo e realizou uma cúpula no Alasca, em agosto de 2025. "Se isso reflete de fato a visão estratégica dos europeus, trata-se de uma evolução positiva de sua postura", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "Em Paris, em Roma e até em Berlim afirmaram que é necessário falar com os russos para garantir a estabilidade na Europa. Isso está plenamente alinhado com nossa visão", acrescentou.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, avaliou, no início de janeiro, que tinha "chegado o momento" de a Europa dialogar com a Rússia e propôs a nomeação de um enviado especial para coordenar a posição comum do bloco. Um mês antes, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que seria "útil" para os europeus conversarem com seu homólogo russo, Vladimir Putin. Já o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, afirmou, na quarta-feira, que "encontrar um equilíbrio de longo prazo com a Rússia" permitiria à União Europeia "olhar para o futuro com mais confiança".