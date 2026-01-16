Red Bull apresenta novo carro para temporada 2026 da Fórmula 1

A equipe austríaca Red Bull apresentou seu novo carro para 2026 na quinta-feira (15), em Detroit, cidade da sua nova fornecedora de motores, a gigante automobilística Ford. Faltando menos de dois meses para o Grande Prêmio da Austrália (7 de março), que marca o início da temporada, a expectativa em relação aos detalhes dos novos carros é ainda maior devido novo regulamento que entrará em vigor nesta temporada.

"Estamos diante da maior mudança de regulamento da história da Fórmula 1 moderna" disse à AFP o chefe da Red Bull, Laurent Mekies, que em julho substituiu o histórico Christian Horner. As novas regras para 2026 incluem mudanças aerodinâmicas para tornar os carros mais leves e compactos, junto com mudanças nas especificações do motor para aumentar a contribuição da energia elétrica nas unidades híbridas. A Red Bull, que anteriormente utilizava os motores Honda, apostou em 2023 em desenvolver seu próprio motor para 2026 em parceria com a Ford, que retorna à F1 depois de 22 anos de ausência. "Há muitas incógnitas, grandes mudanças no motor, no carro", disse o piloto holandês Max Verstappen. "A princípio, levarei um tempo para me adaptar durante os dias de prova. A motivação é muito alta".