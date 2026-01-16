'Quero ganhar a confiança da equipe', diz Isack Hadjar, novo piloto da Red Bull

O francês Isack Hadjar, novo piloto da Red Bull após apenas uma temporada na Fórmula 1, disse em entrevista à AFP que quer ganhar a confiança da equipe. Aos 21 anos, Hadjar assumirá a pressão de competir ao lado do tetracampeão mundial Max Verstappen em uma temporada marcada pela incerteza por conta das grandes mudanças de regulamento nos carros e motores.

Na entrevista, concedida na apresentação do novo carro da Red Bul em Detroit, o jovem francês que é fã dos mangás japoneses, se identificou como o "protagonista" de uma história, como Goku de Dragon Ball, que "não tem medo de enfrentar os melhores". PERGUNTA: Será que a aventura automobilística dele pode ser comparada à de um mangá, em que o herói progride em cada etapa? RESPOSTA: "Sim, eu sou o herói do meu próprio mangá. Sou o personagem principal e estou tentando alcançar meus objetivos. Estou apenas começando. Espero ter uma longa carreira e conquistar tudo o que desejo. Terei que manter minha ambição, minha determinação e minha mentalidade. Preciso estar completo mental e tecnicamente, porque tecnologicamente estamos na vanguarda". P: Será que este início de temporada representa um momento crucial em sua jovem carreira?

R: "Haverá momentos em que o carro terá um desempenho excelente dentro de uma pequena janela, e você terá que estar lá para aproveitar a oportunidade. Esse é sempre o objetivo: estar presente nos momentos decisivos". P: Você sente mais pressão ao competir pela Red Bull? R: "É uma temporada da qual não sabemos o que esperar. Realmente não há expectativas. A sensação é bastante estranha. Estou curioso para ver como o carro se comporta. Acho que as primeiras voltas serão muito interessantes. Todos os meus sentidos, todos os meus sensores, estarão em alerta máximo. É a maior mudança no regulamento em 12 anos. Todos nós temos muitas perguntas e muita pressão. Não sabemos o que as outras equipes estão preparando. Só podemos nos concentrar em nós mesmos".

P: Como você conseguiu trabalhar até agora? R: "Já no final do ano passado, treinei bastante no simulador e pude testar diferentes modelos. Depois, retomei o trabalho na semana passada, além de me preparar fisicamente. Estive muito ocupado. Não tive muito tempo livre porque sei que tenho muito trabalho". P: Você afirmou que quer "se estabilizar" na Red Bull. O que quer dizer com isso?

R: "Significa ficar por muito tempo e trabalhar com as mesmas pessoas. Acho que há mais potencial a ser explorado se você mantiver as mesmas pessoas. Todos os campeões fizeram isso. Você precisa conquistar a confiança da equipe, ter um bom desempenho e renovar seu contrato (risos)". P: O que mais te chamou a atenção até agora? R: "O tamanho da equipe, a quantidade de funcionários, é impressionante. É um privilégio trabalhar para uma equipe tão lendária".