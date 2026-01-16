Protestos no Irã diminuem após forte repressão, dizem moradores

A repressão mortal do Irã parece ter contido amplamente os protestos no país por enquanto, de acordo com um grupo de direitos humanos e moradores. A mídia estatal relatou mais prisões nesta sexta-feira (16), diante das ameaças dos Estados Unidos (EUA) de intervir se as mortes continuarem.

Após as repetidas ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, de ação militar contra o Irã em apoio aos manifestantes, os temores de um ataque recuaram desde quarta-feira (14), quando Trump disse que havia sido informado de que as mortes na repressão estavam diminuindo.

Os aliados dos EUA, incluindo a Arábia Saudita e o Catar, conduziram intensa diplomacia com Washington nesta semana para evitar um ataque, alertando sobre as consequências para a região que, em última análise, afetariam os Estados Unidos, disse uma autoridade do Golfo.

A Casa Branca informou ontem que Trump está monitorando de perto a situação, acrescentando que o presidente e sua equipe alertaram Teerã de que haveria "graves consequências" se as mortes ligadas à repressão aos protestos continuassem.

Trump entende que 800 execuções programadas foram interrompidas, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, e o presidente está mantendo "todas as suas opções sobre a mesa".