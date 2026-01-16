Primeiro-ministro do Iêmen renuncia e é substituído por chanceler

A medida ocorre após semanas de tensão entre Riade e os Emirados Árabes Unidos devido à tentativa fracassada de separatistas apoiados por Abu Dhabi de tomar o controle da maior parte do sul do Iêmen.

O primeiro-ministro do Iêmen, Salim Saleh bin Buriek, renunciou e foi substituído pelo ministro das Relações Exteriores, Shaya Mohsen Zindani, anunciou o órgão presidencial do país, apoiado pela Arábia Saudita.

A ofensiva foi repelida por ataques de sauditas e aliados no terreno, o que forçou os Emirados Árabes Unidos a retirar suas tropas do país antes que a Arábia Saudita tomasse medidas para reforçar sua influência sobre o governo internacionalmente reconhecido.

O primeiro-ministro, Salim Saleh bin Buriek, se reuniu com o presidente do Conselho de Liderança Presidencial, Rashad al-Alimi, e "apresentou sua renúncia" para "abrir caminho para a formação de um novo governo", segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial Saba na noite de quinta-feira.

O gabinete presidencial anunciou à imprensa estatal que o ministro das Relações Exteriores, Shaya Mohsen Zindani, "foi nomeado primeiro-ministro e incumbido de formar um governo".

Os separatistas iemenitas, apoiados pelos Emirados Árabes Unidos, surpreenderam muitos no início de janeiro com o anúncio de um período de transição de dois anos para a criação de um Estado autônomo no sul do país.