Primeiro-ministro Carney anuncia acordo 'preliminar' entre Canadá e China para reduzir tarifas alfandegárias

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta sexta-feira (16) um acordo com o presidente chinês, Xi Jinping, para reduzir as tarifas sobre os produtos de ambos os países, após um encontro entre os dois líderes em Pequim.

"Canadá e China chegaram a um acordo comercial preliminar, mas histórico, para remover barreiras comerciais e reduzir as tarifas", disse Carney em uma coletiva de imprensa na capital chinesa.