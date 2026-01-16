Petróleo sobe levemente e acompanha de perto situação no Irã

Os preços do petróleo se recuperaram levemente nesta sexta-feira (16) após a queda do dia anterior, com os operadores acompanhando de perto a evolução da situação no Irã, um importante produtor mundial de petróleo bruto. Sufocada por uma repressão violenta que deixou milhares de mortos, segundo especialistas e ONGs, a onda de protestos no Irã, iniciada no fim de dezembro, parece ter perdido força nos últimos dias.

O que acontece no país asiático é "o fator determinante dos preços no mercado petrolífero", afirmou Barbara Lambrecht, do Commerzbank.

O preço do petróleo Brent do Mar do Norte, para entrega em março, subiu 0,58% nesta sexta-feira, para 64,13 dólares por barril. Seu equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate, para entrega em fevereiro, avançou 0,42%, para 59,44 dólares por barril. "Após as últimas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o risco de uma intervenção (imediata) norte-americana foi revisto para baixo", disse Lambrecht.

Trump agradeceu nesta sexta-feira a Teerã por ter cancelado "todos os enforcamentos previstos" de manifestantes. "No entanto, o risco de uma escalada da situação persiste", assinalou Lambrecht, o que impede uma queda excessiva dos preços. Como o petróleo iraniano está sujeito a sanções, "as interrupções no fornecimento iraniano não têm impacto direto nos índices de referência mundiais", segundo analistas da Oxford Economics.