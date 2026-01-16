Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras bateu recorde de produção de petróleo em 2025

Autor AFP
Tipo Notícia

A Petrobras bateu seu recorde de produção de petróleo em 2025, com um aumento de 11% em relação ao ano anterior, informou a empresa nesta sexta-feira (16).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende que o mundo planeje uma saída dos combustíveis fósseis, mas é alvo de críticas de ambientalistas por impulsionar a exploração de hidrocarbonetos no Brasil, um dos maiores produtores do mundo.

A Petrobras produziu 2,40 milhões de barris por dia (bpd) em 2025, melhorando suas próprias metas e superando "recordes anuais históricos registrados ao longo de uma trajetória de mais de 70 anos", segundo comunicado da empresa.

A petroleira mantém há décadas uma tendência crescente em seus volumes de produção.

A produção total de petróleo e gás natural cresceu 11% em relação a 2024, alcançando 2,99 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, uma medida que inclui os dois combustíveis.

Oitenta e dois por cento da produção da Petrobras provêm hoje da exploração do pré-sal, que extrai hidrocarbonetos entre grossas camadas de sal no fundo do mar.

A empresa planeja expandir suas "fronteiras de exploração" com um polêmico megaprojeto na Margem Equatorial, uma área marítima próxima da costa da Amazônia.

Após anos de discussões, a Petrobras recebeu, em outubro passado, licença do Ibama para iniciar perfurações exploratórias no local, em meio a críticas de ambientalistas.

Lula tem impulsionado o projeto sob o argumento de que precisa do dinheiro do petróleo para financiar a transição energética.

Ao mesmo tempo, o presidente defendeu, em novembro, durante a COP30, a conferência climática da ONU em Belém do Pará, que o mundo desenhe um "mapa do caminho" para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.

