OpenAI exibirá anúncios no ChatGPT nos EUA nas próximas semanas

A OpenAI anunciou nesta sexta-feira (16) a chegada de anúncios ao ChatGPT, iniciando uma fase de testes nos Estados Unidos para assinantes com preço reduzido e usuários gratuitos do popular assistente de inteligência artificial (IA). "Nas próximas semanas, nos preparamos para iniciar o teste da publicidade nos Estados Unidos para os usuários gratuitos e do plano Go", a assinatura de menor preço, anunciou a OpenAI, confirmando uma mudança muito esperada e comentada há semanas no Vale do Silício.

"As assinaturas Plus, Pro e Enterprise não incluirão publicidade", especifica a empresa em uma extensa publicação que detalha como pretende introduzir esta fonte de receita e, ao mesmo tempo, "manter a confiança" dos usuários nas respostas do ChatGPT, o mais utilizado do mundo. Desde seu lançamento em 2022, o valor da OpenAI disparou para US$ 500 bilhões (R$ 2,7 bilhões, na cotação atual) em rodadas de financiamento, acima de qualquer outra companhia privada. Alguns esperam que ela possa abrir o capital com uma valorização de US$ 1 trilhão (R$ 5,4 trilhões). Mas o criador do ChatGPT queima dinheiro a um ritmo vertiginoso, principalmente devido ao poder de computação necessário para oferecer seus serviços.

Com esta medida, a OpenAI aproxima seu modelo de negócios ao dos gigantes Google e Meta, que construíram impérios publicitários sobre a base de serviços gratuitos. Ao contrário da OpenAI, estas empresas possuem receitas publicitárias para financiar a inovação em IA, e a Amazon também está construindo um sólido negócio de publicidade em suas plataformas de compras e de streaming de vídeo. "Os anúncios não são uma distração da corrida da IA generativa; são a forma de a OpenAI manter-se nela", disse Jeremy Goldman, analista da Emarketer.