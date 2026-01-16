Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México exige esclarecimentos sobre morte de cidadão sob custódia do ICE nos EUA

México exige esclarecimentos sobre morte de cidadão sob custódia do ICE nos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério das Relações Exteriores do México solicitou, na quinta-feira (15), esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte de um de seus cidadãos sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) na Geórgia. 

O consulado mexicano em Atlanta pediu "que as circunstâncias do incidente sejam esclarecidas" e afirmou que "está cooperando nos esforços necessários para garantir uma investigação rápida e transparente", acrescentou o ministério em um comunicado.

Segundo o governo mexicano, a morte ocorreu na quarta-feira. Não houve nenhum comentário oficial das autoridades americanas. 

O Ministério das Relações Exteriores do México não divulgou o nome da vítima, mas confirmou que o consulado "estabeleceu contato imediato" com a família. 

Segundo dados oficiais divulgados pelo ICE, pelo menos outras quatro pessoas morreram em centros de detenção de imigrantes em 2026. 

O ano de 2025 foi o mais letal para os detidos pelo ICE em duas décadas: pelo menos 30 pessoas morreram em centros de detenção de imigrantes, o maior número desde 2004, ano seguinte à criação da agência. 

As operações do ICE durante o governo do presidente americano, Donald Trump, têm estado no olho do furacão desde a morte a tiros de Renee Nicole Good, uma mulher de 37 anos, pelas mãos de um agente em Minneapolis, em 7 de janeiro.

ai/cr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar