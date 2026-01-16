María Corina diz ter presenteado Trump com a medalha do Nobel da Paz

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, disse ter entregado a medalha do Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro na Casa Branca nesta quinta-feira, 15. A venezuelana foi laureada no ano passado, para frustração de Trump, que se considerava merecedor do Nobel da Paz.

"Presenteei o presidente dos Estados Unidos com a medalha, o Prêmio Nobel da Paz", disse María Corina, ao deixar a Casa Branca. O gesto foi um "reconhecimento" pelo "compromisso único" de Trump com a "liberdade" dos venezuelanos, segundo a opositora.