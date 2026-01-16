Machado diz que Venezuela será livre com apoio dos EUA e de Trump

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, declarou nesta sexta-feira (16) que seu país será livre com o apoio dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump, após ter se reunido com ele na véspera na Casa Branca.

"Quero garantir ao povo venezuelano que a Venezuela será livre, e que isso será alcançado com o apoio dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump", disse ela em entrevista coletiva em Washington.