Machado diz que Venezuela será livre com apoio dos EUA e de Trump
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, declarou nesta sexta-feira (16) que seu país será livre com o apoio dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump, após ter se reunido com ele na véspera na Casa Branca.
"Quero garantir ao povo venezuelano que a Venezuela será livre, e que isso será alcançado com o apoio dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump", disse ela em entrevista coletiva em Washington.
jz/nn/amDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente