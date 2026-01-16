Machado diz que Venezuela inicia 'verdadeira transição para a democracia'

Machado afirmou ainda que a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, cumpre "ordens" dos Estados Unidos e não controla a situação no país.

A Venezuela está iniciando "uma verdadeira transição para a democracia", declarou nesta sexta-feira (16), em Washington, a líder opositora María Corina Machado, um dia depois de se reunir com o presidente Donald Trump na Casa Branca.

"Ela não está em um acordo, nem confortável. Ela está cumprindo ordens porque, no fim, se algo ficou demonstrado em 3 de janeiro é que tinha que haver uma ameaça real", declarou, em alusão ao ataque com o qual os Estados Unidos derrubaram o presidente Nicolás Maduro, agora preso em Nova York.

Em uma entrevista coletiva, a dirigente política e vencedora do Prêmio Nobel da Paz assegurou que seu país está "definitivamente nos primeiros passos de uma verdadeira transição para a democracia".

"É um processo complexo", acrescentou, em referência ao governo atual, e afirmou que, ao final, a Venezuela será livre com o apoio dos Estados Unidos e de Trump.

"Quero garantir ao povo venezuelano que a Venezuela será livre, e que isso será alcançado com o apoio dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump", afirmou.