Kiev fecha escolas até fevereiro após bombardeios russos contra infraestrutura energética

As escolas de Kiev permanecerão fechadas até o próximo mês, anunciou nesta sexta-feira (16) o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, citando "condições difíceis" após os ataques russos que devastaram o setor energético em meio a temperaturas abaixo de zero.

"A partir de 19 de janeiro, as escolas da capital estarão fechadas para férias até 1º de fevereiro", declarou Klitschko no Telegram.