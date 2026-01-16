Japão critica China por desenvolvimento unilateral de recursos no Mar da China Oriental

O Ministério das Relações Exteriores do Japão afirmou que a China iniciou a instalação de uma nova estrutura no lado oeste da linha de equidistância geográfica entre o Japão e a China, no Mar da China Oriental, e lamentou a situação, em documento divulgado nesta sexta-feira (16). O anúncio acontece enquanto crescem as tensões entre os dois países asiáticos.

"É extremamente lamentável que a China esteja avançando com o desenvolvimento unilateral no Mar da China Oriental, enquanto a Zona Econômica Exclusiva e a plataforma continental nessa região ainda não foram delimitadas", menciona a nota.