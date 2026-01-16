Japão critica China por desenvolvimento unilateral de recursos no Mar da China Oriental
O Ministério das Relações Exteriores do Japão afirmou que a China iniciou a instalação de uma nova estrutura no lado oeste da linha de equidistância geográfica entre o Japão e a China, no Mar da China Oriental, e lamentou a situação, em documento divulgado nesta sexta-feira (16). O anúncio acontece enquanto crescem as tensões entre os dois países asiáticos.
"É extremamente lamentável que a China esteja avançando com o desenvolvimento unilateral no Mar da China Oriental, enquanto a Zona Econômica Exclusiva e a plataforma continental nessa região ainda não foram delimitadas", menciona a nota.
A pasta informa que o diretor-geral do Departamento de Assuntos Asiáticos e da Oceania, Kanai Masaaki, "protestou veementemente" ao vice-chefe da Missão da Embaixada da China, Shi Yong, e reiterou seu apelo para a retomada imediata das negociações sobre a implementação do "Acordo de Junho de 2008", no qual o Japão e a China concordaram em cooperar no desenvolvimento de recursos naturais no local.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente