Filho do último xá do Irã diz que República islâmica 'vai cair'

O filho do falecido xá do Irã declarou, nesta sexta-feira (16), que confia que a República islâmica vai cair diante dos protestos multitudinários e pediu uma intervenção estrangeira. "A República islâmica vai cair, não é uma questão de se, mas de quando", afirmou Reza Pahlavi em uma coletiva de imprensa em Washington. "Voltarei ao Irã", acrescentou.

Pahlavi vive exilado nos Estados Unidos desde que a revolução islâmica de 1979 depôs seu pai. Muitos manifestantes entoaram o nome de Pahlavi nos protestos que sacudiram o país desde o fim de dezembro e que foram reprimidos com brutalidade pelas autoridades iranianas. O filho do xá expressou a intenção de liderar uma transição para uma democracia laica, embora tenha muitos detratores. Pahlavi pediu reiteradamente ao presidente americano, Donald Trump, que ordene uma intervenção militar no Irã.