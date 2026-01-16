Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Especulado no United, técnico Oliver Glasner anuncia que deixará Crystal Palace ao fim da temporada

Autor AFP
Tipo Notícia

O técnico austríaco Oliver Glasner anunciou nesta sexta-feira (16) que deixará o Crystal Palace ao final desta temporada, em meio aos rumores sobre sua possível contratação pelo Manchester United.

Glasner chegou ao Palace em fevereiro de 2024 e levou o clube a conquistar os dois primeiros títulos de sua história: a Copa da Inglaterra, derrotando o Manchester City em maio, e o Community Shield (Supercopa), contra o Liverpool, em agosto.

Em entrevista coletiva, o treinador de 51 anos explicou que informou ao clube de que está em busca de "um novo desafio", mas negou esteja tendo conversas "com qualquer outro clube".

No entanto, a imprensa britânica informou que ele estaria negociando para ser o novo técnico do Manchester United a partir da próxima temporada.

Apesar do sucesso, a imprensa também noticiou o descontentamento do treinador com a política de transferências do Crystal Palace: o clube perdeu seus melhores jogadores nas últimas janelas, especialmente o francês Michael Olise, em 2024, e o britânico Eberechi Eze, no ano passado.

Glasner conseguiu manter o capitão da equipe, Marc Guéhi, mas admitiu nesta sexta-feira que o Manchester City "está perto" de finalizar a contratação do zagueiro inglês de 25 anos.

Antes da 22ª rodada o Campeonato Inglês neste fim de semana, o Crystal Palace ocupa a 13ª posição na tabela e ainda está na disputa da Conference League.

Mas no último fim de semana, o time foi eliminado na 3ª fase da Copa da Inglaterra pelo Macclesfield, da sexta divisão do futebol inglês.

