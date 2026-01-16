Economia alemã tem leve crescimento após 2 anos de recessão

PIB sobe 0,2% em 2025, em comparação com 2024, na primeira alta depois de dois anos consecutivos de retração. Aumento é atribuído principalmente aos gastos das famílias e do Estado.A economia alemã, a maior da zona do euro, cresceu 0,2% em 2025, após dois anos de recessão, apesar da persistente crise industrial, segundo estimativa preliminar divulgada nesta quinta-feira (15/01) pelo instituto Departamento Federal de Estatísticas (Destatis). Após uma queda de 0,9% em 2023 e uma contração de 0,5% em 2024 , a economia alemã parece estar se estabilizando. O modesto crescimento de 2025 se explica principalmente pelo aumento do consumo das famílias e do Estado, afirmou a presidente do Destatis, Ruth Brand. Crise ainda persiste A Alemanha, outrora fortemente dependente do gás russo, continua a sofrer com a profunda crise em seu modelo econômico industrial e voltado para a exportação, que foi fragilizado pela pandemia e pela subsequente crise energética desencadeada pela invasão da Ucrânia . "O comércio exterior enfrentou dificuldades, incluindo o aumento das tarifas americanas, o fortalecimento do euro e a maior concorrência chinesa", explicou o Destatis. Exportações seguem em queda As exportações alemãs caíram pela terceira vez consecutiva, desta vez em 0,3%, com destaque para os setores de automóveis, máquinas e produtos químicos, emblemáticos da indústria "Made in Germany". Já a situação das importações foi completamente diferente, com um aumento considerável de 3,6%, após dois anos de declínio. O investimento foi fraco na construção civil e em equipamentos, apesar de um pacote de estímulo de bilhões de euros adotado no ano passado pelo governo do conservador Friedrich Merz para modernizar a infraestrutura e as Forças Armadas. Economistas preveem que a maior economia da Europa crescerá cerca de 1% este ano, impulsionada por um maior número de dias úteis e pelo aumento do investimento governamental em defesa e infraestrutura. md/as (AFP, Efe, ots)