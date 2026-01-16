Discussões sérias estão acontecendo para acordo sobre a Groenlândia, diz enviado dos EUA
O enviado dos EUA para a Groenlândia, Jeff Landry, afirmou que estão acontecendo "discussões sérias" para um acordo sobre a Groenlândia e que o presidente americano, Donald Trump, está "sério" sobre reforçar a Doutrina Monroe, em entrevista para a Fox News nesta sexta-feira, 16.
"Isso é algo que deveria ter sido feito há 20 anos e ninguém reclamaria. Iriam dizer que o presidente está fazendo um 'ótimo trabalho' para assegurar a segurança nacional, mas, agora, como é o Trump, estão reclamando", disse.
Landry ainda mencionou que os chineses construíram mais quebra-gelos em um ano do que os EUA em toda sua história e, por isso, é importante manter preocupação sobre o tema. "Eles, chineses, não estão construindo esses quebra-gelos para se divertir, mas sim para conquistar o controle do Ártico, e Trump sabe disso", alegou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente